Liever dan met de gebruikelijke ‘greatest hits’ consolideert Muse zijn status met tien níéuwe nummers. Een Knights of Cydonia ontbreekt, maar verder kan er veel afgevinkt worden. De piano-arpeggio’s van het debuut mogen van stal voor Ghosts (How Can I Move On). Stevige oerrockriff? Loop door naar Won’t Stand Down. Synths uit het megalunapark? Zie You Make Me Feel Like It’s Halloween. Over Marilyn Manson gesproken: diens demagogische glamrock kaapt de titelsong, maar het is de zon die er schijnt en niet de maan. Queen partycrasht Liberation in vol ornaat, waarna Matt Bellamy het bilan van deze tijd opmaakt met We Are Fucking Fucked – de grappigste songtitel sinds Spotify ons laatst met de deun Mein Walkman ist Kaputt liet kennismaken. A-muse-ant!

Will of the People Rock Warner