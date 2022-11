Sinds Matthew Herbert in 2005 Róisín Murphy’s solodebuut Ruby Blue in kronkelige banen leidde, weten we dat de producer in zijn element is wanneer hij een zangeres kan bestoken met klaterende percussie, al dan niet gedistilleerd uit jazzy electronica en futuristische ritmes. Als Muramuke smeedt hij een gelijkaardige pact met de Rwandese Barbara Panther. Beeld u in dat Grace Jones en M.I.A. samen een dochter adopteren, een technobunker dienstdoet als kinderopvang en iemand uit The Residents de peter is. Daar moeten wel brokken industriële afrobeat en abstracte postpunk, of militante voodoopop van komen. ‘Just rip out my flesh, with your wisdom teeth’, snauwt Panther in Teeth. Wij zouden het niet durven.

Muramuke voodoopop Accidental