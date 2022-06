Sanelisiwe Twisha kan er zelf ook niks aan doen dat ze in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth het licht zag, en niet in Londen of New York. Vanuit een andere biotoop was ze met haar excentrieke verschijning, brutale mond en seksuele vrijmoedigheid lang voor haar 34e internationaal doorgebroken, tot het niveau van pakweg M.I.A. of Kelis. In haar thuisland is Moonchild Sanelly wél een ster, groot genoeg om uit te pakken met een dubbelalbum. Helft één is gereserveerd voor (t)rap en r&b die vaak drijven op naïeve zangwijsjes en logge, met percussie doorweven beats. Op helft twee domineren de lokale clubgeluiden amapiano en gqom, housegenres waarmee Twisha zich voor het eerst onderscheidde op het muziektoneel. Voor elk wat wils, maar was een symbiose van de twee nu net geen gigantische troef geweest?

Phases pop/dance Transgressive