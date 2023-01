Het nieuwe jaar wrijft nog in de ogen en de hiphop van de New Yorkse Mike is in deze eerste maand uw ideale gezel. De undergroundrapper klinkt op zijn zevende lp Beware of the Monkey nog steeds alsof hij net uit bed is gerold. Met het goeie been gelukkig, want hij omsingelt zijn narcotische rapstijl met zalig zoemende soulsamples. Je herkent er het Donuts-procedé van J Dilla en Ye’s vroege vondsten in, al blijft Mike als producer zweren bij een morsige maar innemende nonchalance. Die breidt hij op deze plaat uit met latin, bossanova en dancehall – op Stop Worry! doet de Jamaicaanse zangeres Sister Nancy mee. Een mijmerend en weemoedig zelfonderzoek, maar in fleurigere kleuren.

