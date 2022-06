Metissen van België

Zestig jaar na de onafhankelijkheid van Rwanda en Burundi belicht Canvas de erfenis van de tijd die eraan voorafging. Daar is een goede reden voor, want tussen 1924 en 1962 stonden de twee Afrikaanse landen, toen nog gezamenlijk bekend als Ruanda-Urundi, onder Belgisch mandaat. Niet alles wat er in die tijd gebeurde was fatsoenlijk, en dat gold zowel voor onze staat als voor haar onderdanen: tijdens die ‘Belgische jaren’ werden talloze kinderen van Belgische mannen en plaatselijke vrouwen geboren, die door de overheid prompt bij de moeder werden weggehaald en in een weeshuis werden geplaatst. Bij de onafhankelijkheid werden de zogenaamde ‘metissen’ halsoverkop naar ons land overgebracht. Deze docureeks vertelt hoe drie van hen hier in een adoptiegezin of een weeshuis terechtkwamen en hun hele verdere leven met hun afkomst en kille kindertijd bleven worstelen. Pas in 2015 kregen ze toegang tot hun officiële dossier en konden ze op zoek naar hun roots.

Dinsdag 21/6, 21.20, Canvas