Meneer Vanneste

Van een tekort aan leraren tot een teveel aan werkdruk. Nee, het gaat niet bijster goed met het onderwijs. En dat doet Tijs Vanneste pijn aan het hart. Voordat hij bekend werd als muzikant Jef Van Echelpoel en tv-maker van De Kemping stond de Kempenaar zelf zo’n tien jaar voor de klas. Om uit te vogelen voor welke uitdagingen het onderwijs anno 2022 staat, keert Vanneste één trimester terug naar de schoolbanken. Niet alleen ondervraagt hij de leerlingen van zowel het technisch instituut Sint-Paulus in Mol als het Heilig Graf in Turnhout, evengoed legt hij zijn oor te luisteren in de lerarenkamer. Wat vinden bevlogen leraren van het onderwijs vandaag? Waar loopt het volgens hen mis? Hoe komt het onderwijs er weer bovenop? School-tv zoals enkel Tijs Vanneste die kan maken.

Donderdag 26/5, Eén, 20.40