Mavis Staples & Levon Helm ****

De ware Last Waltz van Mavis Staples en Levon Helm was niet dat afscheidsfeestje van The Band in San Francisco in 1976, waarbij The Staple Singers tot de vele notoire gasten behoorden. In de zomer van 2011 streek Staples neer in de Woodstockse bossen voor een van Helms Midnight Rambles: intieme maar swingende concerten voor een klein publiek in de houten woonst van de drummer. Nu pas komt de registratie van die avond bovendrijven. Carry Me Home is een feest van soul, gospel, blues en Dylan-covers, aangezwengeld door een zwierige band compleet met blazersschare en stralend vrouwenkoor. Mavis Staples etaleert niets dan klasse (het a capella Farther Along!), maar zingen doet Helm, toen herstellend van keelkanker, slechts eventjes in zijn signature song The Weight.

Carry Me Home soul/gospel/blues Anti-