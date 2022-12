Matilda the Musical

Jawel, die Matilda in de titel is wel degelijk de Matilda van Roald Dahl, maar in deze Netflixverfilming doet ze het al zingend. Dat doet ze trouwens niet voor het eerst: de film is gebaseerd op de gelijknamige, erg succesvolle theatermusical die twaalf jaar geleden voor het eerst werd opgevoerd. De originele regisseur Matthew Warchus (Pride) leidt overigens ook hier alles in goede banen. De dertienjarige Alisha Weir kruipt in de huid van de briljante boekenwurm die het opneemt tegen het brullende schoolhoofd Agatha Bulstronk (een onherkenbare Emma Thompson). Met de steun van haar juf Miss Honey (Lashana Lynch) en een resem catchy musicalliedjes (de ‘Mathilda Dance’ ging alvast viraal op TikTok) blijkt het kleine meisje onstuitbaar. Na de update van The Witches (2020) en met een herwerking van Charlie and the Chocolate Factory met Timothée Chalamet in de steigers is dit nog maar eens een voorbeeld van de hernieuwde Roald Dahl-koorts.

Vanaf zondag 25.12, Netflix