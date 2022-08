Martin Luther King vs. the FBI

‘I have a dream’ zei Martin Luther King op 28 augustus 1963 tijdens de Mars naar Washington. ‘Verdacht’, dacht FBI-baas J. Edgar Hoover, en hij liet de burgerrechtenactivist prompt schaduwen door zijn diensten. Deze docu van Sam Pollard, een voormalige monteur voor onder meer Spike Lee, onthult hoe vilein die heksenjacht was. Er passeert een officiële memo waarin staat dat alle middelen moeten worden ingezet om hem kapot te maken. Dat hield in: een netwerk van informanten, afluisterpraktijken en afpersing. Met archiefbeelden, nieuwsfragmenten, televisie-interviews en FBI-promotiefilmpjes componeert Pollard een choquerend beeld van the land of the free. Dat het allemaal slechts een halve eeuw geleden is, wordt in het westen nog te vaak vergeten.

Donderdag 18/8, 22.05, NPO2