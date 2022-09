‘Een collectie polytemporale composities’, zo begint de platenfirma haar omschrijving van de nieuwe Makaya McCraven. Er staat ook: een mijlpaal, zijn sterkste statement tot nu toe. Allemaal waar. De drummer, producer en componist heeft zijn magnum opus klaar. Verschillende ensembles op verschillende tijdstippen en locaties opnemen en alles knippen en plakken tot één solide geheel doet hij al sinds zijn solodebuut In the Moment (2015). Maar de wijze waarop deze keer ook orkestrale arrangementen deel uitmaken van de collage is verbluffend. Het organische evenwicht tussen jazz, hiphopinvloeden, Afrikaanse ritmes en echo’s van zwoele seventiessoundtracks is tot op het absurde afgemeten. Klasse.

In These Times jazz International Anthem / XL