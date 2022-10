Er zit nog steeds vrijwel geen sleet op de formule van Maya Arulpragasam. Of zijn wij nostalgici als onze temperatuur toch weer enkele graden stijgt bij die vertrouwde potpourri van dancehall, hiphop, electro en traditionele Aziatische invloeden? Net als op Twitter snijdt M.I.A. inhoudelijk tegenwoordig niet altijd hout, maar met onder meer Diplo, Pharrell en Skrillex mee aan het roer brouwt ze nog altijd een aanstekelijke heksenketel van beats, bassen en exotische samples. Less is more, zo bewijzen onder meer het door een kinderkoor gedragen 100% Sustainable en de karige Bollywooddecoratie van Energy Freq. Afsluiter Marigold is dan weer een pathetisch prekende domper op de feestvreugde.

Mata dance/global Island