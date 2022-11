‘Als iemand die een platform heeft, is het mijn job om de geschiedenis te veranderen’, sprak Lizzo eerder dit jaar onomwonden in Vanity Fair. Het ging erover dat de 34-jarige zangeres, rapster, songschrijfster, danseres en actrice in Washington een twee eeuwen oude kristallen fluit had mogen bespelen die nog aan president en founding father James Madison had toebehoord. Dat ze dat al twerkend deed, noemde Lizzo ten overstaan van haar toehoorders meteen maar zélf een historisch moment. Die bravoure vertelt uiteraard niet het hele verhaal van Melissa Viviane Jefferson. De nagelnieuwe biografische docu Love, Lizzo zal omwille van de spanningsboog ongetwijfeld inzoomen op de sociale afwijzing die ze als kind te verduren kreeg en op haar latere onzekerheid en angstaanvallen om te kunnen tonen dat je zowat alles kunt bereiken als je jezelf daar overheen kunt hijsen. Waarna je je als zwart en vrouwelijk positivitymodel met een maatje (of twee) extra meteen weer moet verweren tegen racisme en bodyshaming. De wereld blijft koud en duister, maar voor haar en úw welbehagen blijft Lizzo met zwavelstokjes zwaaien. Al dan niet al twerkend.

