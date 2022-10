Wie jazzartiest Louis Armstrong meent te kennen als die trompettist-zanger met de brede glimlach achter de onverwoestbare evergreen What a Wonderful World, mag zich voorbereiden op een welkome uitdieping van dat beeld. Schrijver en regisseur Sacha Jenkins (aan wie we vorig jaar de puike docu Bitchin’: The Sound and Fury of Rick James te danken hadden) beitelt in Louis Armstrong’s Black & Blues een veel complexer en waarachtiger portret van de jazzvernieuwer, die als een van de eerste zwarte artiesten een mainstream blank publiek voor zich won. Daarvoor kon Jenkins beschikken over Satchmo’s plakboeken, opgenomen gesprekken met vrienden en familie en brieven die hij door rapper Nas laat voorlezen. Dat Armstrong zijn verontwaardiging over het alomtegenwoordige racisme zelden publiekelijk rondtoeterde, maakte van hem in de ogen van velen een Uncle Tom. Na deze docu weet u beter.

Vanaf vrijdag 28/10, Apple TV+