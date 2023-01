De titel is u mogelijk bekend, van de gelijknamige bovennatuurlijke young-adultthriller van Jonathan Stroud. Joe Cornish, regisseur van de studentikoze culthorror Attack the Block en coscenarist van Spielbergs Adventures of Tintin, bewerkt die nu tot een achtdelige reeks. De wereld is daarin getroffen door een plaag van kwaadaardige geesten. Alleen al de aanraking van zo’n spook blijkt dodelijk, en ze zijn amper te zien behalve door de onschuldige ogen van jongeren. Lockwood & Co. is een start-up waarin drie tieners de kwelduivels met zwaarden, zoutbommen en magnesiumfakkels te lijf gaan. Klinkt allemaal een beetje als Ketnet-reeks Nachtwacht, behalve dan dat Cornish meer met The Texas Chain Saw Massacre dan met Piet Piraat heeft.

Vanaf vrijdag 27.01, Netflix