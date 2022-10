Twee jaar geleden beschreven we hier hoe de Iraans-Israëlische zangeres Liraz Charhi haar tweede plaat Zan onder illegale omstandigheden moest maken. In Iran is elke samenwerking met aartsvijand Israël bij wet verboden. Liraz, die in het Farsi zingt, maakt er echter een halszaak van met (vrouwelijke) muzikanten uit Teheran op te nemen. Dat gebeurde deze keer niet via social media maar in een geheime studio in Istanbul. Met de bloeiende Iraanse seventiespop en -psychedelica als voorbeeld en moderne electrodisco in het achterhoofd strijdt Liraz zo voor vrijheid en vrouwenemancipatie – een roep die vandaag in de Iraanse straten snel aan decibels wint. Roya (‘Verbeelding’) is verleidelijk, vrolijk en sierlijk, maar ook een revolutionair statement.

Roya discopop Glitterbeat