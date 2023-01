Op 11 januari begint het vierde en laatste seizoen van #LikeMe, de Ketnet-serie die het Nederlandstalige lied bij de jeugd herintroduceerde (en de carrières van Camille, Pommelien Thijs en Maksim lanceerde). Harde fans kunnen enkele dagen eerder al in Kinepolis terecht, dat de eerste twee afleveringen in avant-première op groot scherm en in aanwezigheid van de volledige cast toont.

06-08.01, ≠ locaties, kinepolis.be