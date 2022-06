Hoe raar kan je redeneren? Pixar levert drie puntgave computeranimatiefilms op rij af, Soul, Luca en Turning Red, en moederbedrijf Disney houdt ze alledrie uit de bioscopen. De vierde valt – naar de hoge normen die Pixar zichzelf stelt – tegen en net die krijgt wél een bioscoopleven. Lightyear is een spin-off van Toy Story: het is zogezegd de bigbudgetpopcornfilm die Andy zo overweldigde dat hij voor zijn verjaardag een Buzz Lightyear-actiefiguur wilde. In die film is Lightyear een space ranger die een inschattingsfout maakt waardoor een hele kolonie mensen vastzit op een verre planeet. Terwijl zij hun leven uitbouwen, probeert Lightyear hardnekkig zijn fout goed te maken met experimentele vluchten die hem steeds verder in de toekomst doen belanden. Die tijdsprongen doen aan Interstellar van Christopher Nolan denken, Lightyears robotkat en aartsvijand Zurg aan C-3PO en Darth Vader uit Star Wars. De computeranimatie is van het hoogste niveau – het tegendeel zou verbazen – maar het verhaal is matig en ingewikkeld. Enkele grappen en oninteressante personages waren beter geschrapt. Met speelgoed Lightyear viel veel meer lol te beleven dan met deze dodelijk ernstige Lightyear. Pixar kan zich optrekken aan de boodschap van de film: iedereen maakt weleens een fout.

Angus MacLane