Fouad Gandoul: Victor Hugo is de auteur naar wie ik in de zomer het meest terug grijp om even tot rust te komen en de storm in mijn hoofd te laten bedaren. Zijn romans, zoals Les misérables, zijn mijlpalen in onze geschiedenis, maar ik verkies zijn gedichten, bundels als La légende des siècles en Les châtiments. De poëzie van Hugo is een bron van informatie, maar vooral ook van troost. We leven in een mistroostige wereld. Er heerst veel wantrouwen en het wordt steeds moeilijker om feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Hugo heeft het in zijn werk al over die tendensen. Doe uzelf een plezier en lees Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Dat gedicht uit Les châtiments bevat zoveel inzichten over onze tijd. Het heeft iets troostends.

Zijn er vertalingen die u kunt aanraden?

Gandoul: Lees Franse poëzie nooit in vertaling. Dat is godslastering. De subtiliteit van de Franse taal verliest haar kracht als ze wordt vertaald naar het Nederlands. U moet het origineel lezen.