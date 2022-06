Laundromat Chicks ***

Het is 2022 en straight outta Sankt Pölten, Oostenrijk borrelt het soort naïeve en wiebelige indiepop naar boven dat in de jaren tachtig vanaf doe-alles-zelflabeltjes zoals Postcard of Flying Nun zijn weg in de wereld uitsleet. Kopf der Band is de net achttien geworden scholier Tobias Hammermüller (hij werkt as we write zijn laatste mondelinge examens af), die zijn catchy liedjes graag baseert op arthousefilms van pakweg Wim Wenders of Éric Rohmer. Op muzikaal vlak noemt dit jongmens The Pastels als invloed, en dat hadden we al gehoord aan zijn ontwapenende nerdy zang en drieakkoordenfascinatie. Toch is het fijn naar een bánd te luisteren: zonder de kwieke ritmesectie (m/v) en koddige wijsjes van tweede gitariste Theresa Strohmer zouden deze wasserettekuikens niet half zo vermakelijk zijn.

