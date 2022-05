In 1988 maakte de Nederlandse regisseur George Sluizer Spoorloos, waarin Gene Bervoets een man speelt wiens vrouw op klaarlichte dag ontvoerd wordt aan een tankstation. Hoewel Last Seen Alive hiervan geen remake is, moeten cineast Brian Goodman en scenarist Marc Frydman toch goed naar die film gekeken hebben. Hun gebalde thriller opent net hetzelfde: een kibbelend koppel stopt om te tanken, om elkaar da@arna niet meer terug te zien. En net als Sluizer kiest Goodman ervoor om de kijker meteen meer info over de verdwijning te geven dan de ontredderde man, in casu Will Spann. Dat kleurloze sujet wordt verrassend doorleefd vertolkt door Gerard Butler, toch iemand die meestal een ruwe bolster vertolkt. Even lijkt het er zelfs op dat Last Seen Alive een psychologisch portret wordt van een man die de leegte die zijn vrouw nalaat met vragen vult. Maar dan ontpopt de Schotse acteur zich toch weer tot een losgeslagen wraakengel. Maar helemaal ontsporen doet Last Seen Alive niet. Met dank aan Goodman, die Hollywoodclichés handig uitspeelt om de spanning en het ritme erin te houden.

Brian Goodman met Gerard Butler, Dani Deetté, Jaimie Alexander