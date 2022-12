Last Chance U: Basketball – seizoen 2

De met een Emmy bekroonde docureeks Last Chance U zocht het eerder vijf seizoenen achter de schermen van het American football in junior colleges. Deze spin-off verlegde de focus vorig jaar naar het basketbal, maar met hetzelfde doel: jonge mannen portretteren die met hun atletische vermogen een sportbeurs aan een prestigieuze universiteit proberen te bemachtigen of naar de top van de sportwereld proberen door te stoten. De camera volgt de Huskies uit het East LA College en hun sympathieke coach John Mosley op de voet. Terwijl het team tegen armoede en mentale problemen vecht, gunnen de spelers de kijker onbeperkte toegang tot hun leven. Het tweede seizoen pikt de draad weer op waar de pandemie die achterliet: na de stopgezette play-offs in 2019-20 en het volledig gecancelde seizoen 2020-21. Met uiteraard een geheel nieuwe lichting Huskies onder het toeziend oog van Mosley.

Vanaf dinsdag 13.12, Netflix