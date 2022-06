Sinds La pazza gioia (2016) in première ging, is de Italiaanse prijzenpakker door filmcritici omgedoopt tot ‘ Thelma & Louise in de wereld van zotten’, al benadrukte de Italiaanse regisseur Paolo Virzì (Il capitale umano) in interviews dat hij zich eerder inspireerde door Milos Formans One Flew over the Cuckoo’s Nest (1975) en Tennessee Williams’ theaterstuk A Streetcar Named Desire (1947). Hysterie vormt ook hier de aanleiding voor een bitterzoete roadtrip doorheen de Toscaanse natuur in het zog van twee vrouwen met een mentale stoornis die uit een instelling ontsnapten. Virzì maakt hun aandoening nooit erger dan ze is, maar bezingt de energie van zijn twee heldinnen Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) en Donatella (revelatie Micaela Ramazzotti), die zich elk op hun manier van hun traumatische verleden willen bevrijden. Het tempo ligt hoog, het geschreeuw schalt door de luidsprekers, de conflicten vermenigvuldigen zich en de gekte bereikt een hoogtepunt, zonder ooit in pathos te vervallen. Waanzin kan de wereld opfleuren, zo luidt het credo in deze even zwierige als hartverscheurende film.

Zaterdag 25/6, 23.00, Canvas