Zij pa die in zijn bijzijn in elkaar stort in de keuken. Een album oude familiekiekjes. Een nostalgische pelgrimstocht naar Memphis. Dat is de weg die Kevin Morby volgde richting This Is a Photograph, zijn zesde en beste tot nu toe. Al sinds debuut Harlem River uit 2013 pent Morby songs als snapshots van de regio’s die hij op zijn rusteloos pad doorkruist. New York, Californië, geboorteplaats Kansas. Deze keer haalt hij strijkers, banjo, gospelkoortjes, harp, koperblazers, piano, orgel en een flinke dosis aspiratie uit de kast voor een liefdesverklaring in panorama aan het broeierige Zuiden, waar de tijd dat tikkeltje nukkiger tikt. Rustiek, grandioos, occasioneel rockend en soms slepend bluesy, zoals in Disappearing en A Coat of Butterflies, twee ontroerende elegieën voor Jeff Buckley.

This Is a Photograph americana Dead Oceans