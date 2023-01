112 releases spaarde Keenyn Omari de voorbije vijf jaar bijeen, uitgebracht in eigen beheer. De meeste daarvan zijn mixtapes vol losse, korte snippers, collages die de producer en multi-instrumentalist uit New York construeert met sampler, dwarsfluit, drummachine, saxofoon, piano en gitaar. Op deze verzameling vind je geen knip-en-plakwerk met nieuwsfragmenten van CNN, hommage aan contrabassist en zangeres Esperanza Spalding of raps van de betreurde Nipsey Hussle. Wel intrigerende soundscapes die qua ritme en textuur aanleunen bij de underground-r&b van Keiyaa (in wiens band Omari figureert) of Nick Hakim, in dezelfde hogere sferen als de ambientjazz van Carlos Niño en co.

Paradigm jazz/hiphop eigen beheer