Kampioenenjaar

Veel meer dan in die duffe FIFA-ranking die België zo absurd lang aanvoerde – of zelfs met het brons op het WK van 2018 – zal de mythe van de zogenaamde gouden voetbalgeneratie voortleven in de clubsuccessen van individuele spelers. Twee van hen, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois, legden de eerste steen van hun internationale topcarrière in het voetbalseizoen 2010-2011, toen ze, nog als tieners, landskampioen werden met KRC Genk. Ook andere Genk-spelers zoals Jelle Vossen, Marvin Ogunjimi en het weer opgestane wonderkind Anthony Vanden Borre deelden in de glorie. Hoe verliep die titelstrijd, die pas op de allerlaatste speeldag werd beslecht? Konden alle beloftevolle jonkies van toen hun potentieel waarmaken? Naar aanleiding van het WK in Qatar keert Canvas in deze zesdelige docu terug naar het seizoen waarin het verhaal van de gouden generatie begon.

Vrijdag 14/10, Canvas, 21.20