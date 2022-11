Junior Boys ***

Niet dat Jeremy Greenspan en Matt Didemus uitgekeken zijn op hun door blue-eyed soul, r&b en progressieve disco bestoven synthpop waarmee ze al bijna twee decennia aansluiting vinden bij onder meer Caribou en Hot Chip. Maar tijdens lange coronawandelingen in Canada besloot Greenspan dat tempo en decibels overschat worden, en stilte niet in de weg hoeft te staan van dynamiek. Geïnspireerd door oude helden als Florian Schneider (Kraftwerk) creëerde het duo een contemplatieve geluidswereld van vele laagjes synths, opgewarmd tot lichaamstemperatuur door analoge versterkers en antieke microfoons. Periferische muziek, aldus het duo, die u onderdompelt in etherische details.

Waiting Game synthpop/ambient City Slang