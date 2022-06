Jennifer Lopez: Halftime

Al een kwarteeuw lang is Jennifer Lopez een van de grootste sterren op onze planeet, dankzij een carrière die creatief (film, zang en dans) en geografisch (je zou haar verkoopcijfers in Latijns-Amerika moeten zien) alle kanten uit schiet. Jenny from the block is taai als onkruid: telkens als je denkt dat het over en uit is, maakt ze een comeback van jewelste – iets wat ook Ben Affleck zal beamen. Recent schitterde ze op haar vijftigste als stripper in de gangsterfilm Hustlers (2019) en verzorgde ze met Shakira de halftimeshow tijdens de Super Bowl van 2020. De titel van deze Netflix-documentaire slaat niet alleen op de Super Bowl, maar ook op het feit dat de diva naar eigen zeggen halfweg haar leven en carrière staat. Als dat klopt, kunnen we nog van J.Lo genieten tot ze 106 is.

Vanaf dinsdag 14/6, Netflix