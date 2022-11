‘Veertig jaar werk.’ Zo omschrijft de Amerikaanse, sinds 1981 op Britse bodem gedomicilieerde singer-songwriter Jeb Loy Nichols zijn nieuwe plaat. Een verwijzing naar de vriendschap die Nichols vier decennia geleden aanknoopte met dubproducer Adrian Sherwood – en die hier opnieuw een professionele bezegeling krijgt – maar ook naar Nichols’ perspectief in deze (heel) bezadigde folksoul- en americanasongs: dat van een oude man die hoofdschuddend vaststelt dat er op het vlak van sociale ongelijkheid nauwelijks vooruitgang is geboekt. Het resultaat is vaak innemend, al had Sherwood die subtiele reggaetroeven (de joviale blazers dan wel wiegende ritmes) best vaker mogen uitspelen.

Jeb Loy Nichols *** The United States of the Broken Hearted americana On-U Sound