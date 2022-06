Twintig jaar Gent Jazz: dat moet gevierd worden. Met een boek vol sterke verhalen, bijvoorbeeld, maar ook met een klinkende jaargang na twee lastige corona-edities. De eerste festivalhelft biedt een combinatie van publiekslievelingen en ontdekkingen. De openingsdag brengt trompettist Ibrahim Maalouf en Black Flower. Britannia rules the waves op 8 juli met GoGo Penguin en tubaspeler Theon Cross – maar mis ook zangeres Lady Blackbird niet (zie ook verderop in dit blad). Zaterdag is de enige klassieke jazzdag, met (even adem happen) Dave Douglas met Joe Lovano, De Beren Gieren, (versnelling hoger) Charles Lloyd met Bill Frisell en (knal!) Archie Shepp en Jason Moran. Voor Van Morrison en Daniel Lanois (op 10 juli) bent u hopeloos te laat want uitverkocht. Dan maar naar chanteuse Melody Gardot op de feestdag.

Theon Cross © National