Jade Mintjens – #Eindejaars

Wie na de coronabeklemming vanuit zijn geestesoog alweer een vreugdevolle regenboog zag oplichten, jammert na het voorbije annus miserabilis allicht dat zelfs natuurfenomenen aan krimpflatie onderhevig zijn. Maar in de persoon van Jade Mintjens, die voor #Eindejaars de microfoon van Bert Gabriëls heeft overgenomen, gloort er wel degelijk licht aan de horizon. De jonge Kempense stand-upcomedian belooft met haar eindejaarsconférence vooral tekenen van verbondenheid, optimisme en dankbaarheid uit de actualiteit te toveren. Als ze dezelfde kranten heeft gelezen als u en ik, doet dat alvast benieuwen. Maar wie Mintjens in 2021 als een frisse wind verwelkomde in De ideale wereld, en weet dat ze naast ludieke ook muzikale noten in haar eerste avondvullende voorstelling zal stoppen, verwacht inderdaad meer een montere hit- dan een sarcastische shitshow.

Vanaf zaterdag 31.12, Streamz