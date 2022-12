Is crypto het nieuwe goud?

Na veelbesproken docureeksen over OnlyFans en de FIRE-beweging, buigt productiehuis Het Konijn zich opnieuw over een sensationeel maatschappelijk topic: de cryptomunt. Negen Vlaamse beleggers in crypto en NFT’s (afkorting van non-fungible token, een soort virtuele munt voor entertainers en kunstenaars) geven inkijk in hun portefeuille en delen hun beste tips, van een ondernemer die naar eigen zeggen al volledig van zijn cryptomunten zou kunnen leven, tot een heuse cryptoinfluencer en een artiest die volop inzet op digitale werken. Vier experts kaderen en waarschuwen waar nodig. Door de populariteit van de munteenheid is het immers oppassen voor oplichters, zo getuigt onder meer een vrouw die maar liefst 20.000 euro verloor aan scammers.

Vanaf zondag 18.12, Streamz