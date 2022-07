Invader: Rubikcubist

Zijn mozaïeken uit keramiektegeltjes zijn al meer dan twintig jaar talloze steden binnengedrongen, van Parijs over Los Angeles tot zelfs Kathmandu. De jongste tijd duiken Invaders koddige creaties ook steeds vaker in galeries en musea op. Het bekendst zijn de figuurtjes die hij ontleende aan videogames uit de jaren tachtig, waaronder Space Invaders en Pac-Man. Maar sinds 2005 maakt de (min of meer) anonieme Franse street artist ook schilderijen en sculpturen in de ‘rubikkubisme’-stijl, een zelfverzonnen term die knipoogt naar de bekende gekleurde Rubikkubussen. Het Molenbeekse Mima wijdt nu voor het eerst een expo aan Invaders rubikkubisme en presenteert daarin meer dan honderd werken verspreid over de vier verdiepingen van de voormalige Bellevue-brouwerij. Maak kennis met rock-’n-rollbeest Lou Reed, Al Pacino als Scarface en zelfs de odalisk van Ingres, maar dan opgebouwd uit kleurrijke kubussen.

RUBIK ORIGINE, 2006 © National