I’m Too Sexy, uitgelegd voor jonge mensen

Na Drake en Taylor Swift knipoogt ook Beyoncé in haar nieuwe nummer Alien Superstar naar Right Said Freds ninetiesklassieker I’m Too Sexy. Een handleiding voor wie te jong is om het origineel te kennen.

Beyoncé samplet wel meer oude artiesten op haar nieuwe plaat. Wat is er zo speciaal aan I’m Too Sexy?

Schattig, die jeugdige naïviteit. Je hebt weliswaar een punt: Renaissance refereert evengoed naar Robin S, Kelis en Donna Summer. Toch springt I’m Too Sexy eruit. Laat ons zeggen dat niemand in 1991 had zien aankomen dat een van de meest gerespecteerde popsterren de hit dertig jaar later zou interpoleren.

Omdat het te sexy is?

Euh. Eerder omdat het destijds een ludiek, maar futiel noveltyhitje leek. Je moet I’m Too Sexy zien in de traditie van Barbie Girl, Eins, zwei, Polizei en Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop).

*begint Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop te zingen*

Juist ja. Blijkbaar zijn dát de ninetiesnummers die jouw generatie omarmt. Hoe dan ook: aanvankelijk wou geen enkele platenfirma I’m Too Sexy uitbrengen, maar dankzij het enthousiasme van het publiek werd het alsnog een dikke wereldhit. Allicht zitten de makkelijk verteerbare lyrics daar voor iets tussen.

Hoezo?

I’m Too Sexy gaat over een model dat zich te sexy voelt voor heel veel dingen. Voor zijn T-shirt. Voor zijn auto. Voor zijn hoed. Voor zijn kat. Hij is zelfs zo sexy dat het pijn doet.

Wacht. Hij voelt zich te sexy voor zijn kat?

De tekst is misschien een tikje banaal. Maar dat is net de sterkte. Zelfs kleuters zongen vrolijk mee.

Yikes.

Al is het wel degelijk een nummer met een boodschap. Intussen staat I’m Too Sexy vooral bekend als gay anthem en vaste waarde op de vrijgezellenfeestjes van heteromannen. Maar eigenlijk wilde Right Said Fred, de kale gespierde broers Fred and Richard Fairbrass achter het nummer, de draak steken met het narcisme van de supermodellenwereld die toen net de kop opstak. O ja, bijna vergeten: het gitaarrifje van Jimi Hendrix’ Third Stone from the Sun zit ook in het nummer.

Het wat?

Laat maar.

Net even de videoclip opgezet. Goede aesthetic wel.

Meestal hadden Fred en Richard niet zoveel kleren aan. Het visnettruitje was toen ook net een ding.

Wat is er daarna met Right Said Fred gebeurd?

Niet bijster veel. In die zin was I’m Too Sexy zowel een zegen als een vloek. Voor Right Said Fred maakten de broers ‘akoestische powerpop’, tourden ze met Suicide en Joy Division en werkten ze samen met David Bowie en Bob Dylan. Maar dat weet niemand. Bovendien namen ze in 2013 I’m Too Smurfy op voor de soundtrack van een Smurffilm. Dat was een beetje pijnlijk.

Maar ze zijn terug hip nu?

Yep. Taylor Swift knipoogde in 2017 al naar het nummer op Look What You Made Me Do. Vorig jaar bracht Drake zijn eigen versie uit met Way 2 Sexy. En nu is er de ode van Beyoncé. Kennelijk was I’m Too Sexy zijn tijd ver vooruit.

Ik moet toegeven: het is een banger.

Absoluut.