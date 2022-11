‘Honey Dijon producet naar verluidt tracks voor Beyoncé’, stond in maart te lezen op de website van NME. Toen Bey later het album Renaissance dropte, bleek het gerucht te kloppen. De dj en producer werkte mee aan twee tracks en mocht single Break My Soul met een remix onder handen nemen. Dat Beyoncé voor Dijon koos, een zwarte trans persoon en apostel van de oude Chicago-houseschool, was logisch. Renaissance richt de schijnwerpers op Afro-Amerikaanse, vrouwelijke en queer pioniers van disco en house. Black Girl Magic zet dat feestje verder, zonder klinkende namen, maar mét flinke scheuten bronstige soul, uitbundige gospelharmonieën en af en toe een warmbloedige stoot blazers of orgel. Party like it’s 1993!

Honey Dijon *** Black Girl Magic house Classic Music Company