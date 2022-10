Graham Norton kan nog wat anders dan de wereldsterren op zijn sofa tot verregaande onzin verleiden. Sinds 2017 heeft de presentator/komiek een aantal donkerkomische romans geschreven, waarvan de eerste dit jaar door ITV tot een vierdelige miniserie werd bewerkt. In Holding zorgt de ontdekking van een lijk in een Iers dorpje ervoor dat het verleden komt spoken: Tommy, het slachtoffer, was een lokale jongen die twintig jaar eerder op de vooravond van zijn huwelijk verdween. Enter de plaatselijke uitgebluste flik en het ambitieuze jonkie uit de stad om de geheimen die Tommy’s omgeving al die tijd met zich meedroeg boven te spitten. En was Tommy zelf wel onschuldig? Nieuw is Holding allerminst, maar de reeks is bedrieglijk clever en heeft net als Norton charme te koop. Dat ze bijna uitsluitend door midlifers bevolkt wordt, voelt anno 2022 bovendien merkwaardig verfrissend aan.

Zaterdag 8/10, Eén, 00.20