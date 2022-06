Stromae, Asap Rocky, Tyler, the Creator, Anderson Paak & The Free Nationals, Roddy Ricch, Megan Thee Stallion, Damso, PNL. Wie zich afvraagt waar de hiphopheadliners deze festivalzomer zitten: ze staan allemaal op Les Ardentes. Als we er één naam uit moeten pikken, dan is het die van Burna Boy, de Nigeriaanse rapper en zanger (met Beyoncé, Ed Sheeran, Sia en Justin Bieber in zijn rolodex) die van afropop een wereldgenre aan het maken is.

Les Ardentes Parc Astrid – Luik 7-10/7