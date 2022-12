Intussen kent u het format wel. In ruil voor een verblijf van 24 uur in de pop-up-bed and breakfast van documentairemaker Eric Goens leggen acht bekende koppen hun diepste zielenroerselen op tafel, van hun kinderjaren tot hun mentale en fysieke grenzen. In dit achtste seizoen bijt knuffelmoestuinier Wim Lybaert de spits af. ‘Een van de meest gelaagde gasten die ik ooit ontvangen heb’, aldus Goens. Ook televisiemaker Pedro Elias en turnkampioene Nina Derwael boekten een kamer in Het huis, net als Sam Bettens, Sammy Mahdi, Stijn Meuris en Regi Penxten. Zelfs popster Camille, meteen de jongste gaste ooit in het programma, maakte plaats in haar drukke schema voor een grondige doorlichting van hart en hoofd.

Maandag 12.12, Eén, 20u40