Ginny & Georgia – seizoen 2

Hoe ga je om met het feit dat je moeder een moordenaar is? Met die premisse start Netflix het tweede seizoen van zijn comedydrama over een getroebleerd gezin dat allesbehalve de nieuwe start vond waarop het gehoopt had in het dorpje Wellsbury, Massachusetts. Ginny (Antonia Gentry) en haar broertje Austin (Diesel La Torraca) zijn weggevlucht van huis nadat ze ontdekt hebben dat hun moeder Georgia (Brianne Howey) hun stiefvader Kenny heeft gedood. Vinden ze hun weg terug naar elkaar? Achter de populaire serie zit een all-female creatief team, met namen als Debra J. Fisher (The O.C., Criminal Minds) en Anya Adams (The Good Place). Zelf omschrijven ze de reeks als ‘Gilmore Girls, but with bigger boobs’.

Vanaf donderdag 05.01 op Netflix