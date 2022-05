Frère et soeur *

Frans filmauteur Arnaud Desplechin breidt zijn catalogus aan disfunctionele melodrama’s (én aan verhalen losjes gelieerd aan zijn alter ego Borkman) uit met deze vertelling over de turbulente relatie tussen broer Louis (Melvil Poupaud) en zus Alice (Marion Cotillard). Jaren hebben de twee – hij een succesvol schrijver, zij een gevierde actrice – niet met elkaar gesproken, wat met de plotse dood indertijd van Louis’ zesjarige zoontje te maken heeft. Maar wanneer hun ouders in een auto-ongeval betrokken raken, worden ze gedwongen elkaar opnieuw te confronteren. Dat leidt tot opengereten wonden en lange, bitse dialogen, maar dan helaas van het meest artificiële soort. Alsof Desplechin zijn innerlijke Tennessee Williams voelt opborrelen, maar nergens diens venijn en vernuft kan vinden. Bovendien wordt alles haastig en slordig geschoten, met veel vage close-ups vanuit de losse pols. Desplechin wil daarmee naar eigen zeggen de innerlijke onrust van zijn personages evoceren, maar het resultaat is daardoor een nog groter rommelpotje waar geen spat authenticiteit in zit, en dat af en toe zelfs flirt met camp. Behalve wellicht voor zijn Franse diehardfans. Een mineur werk van de immer wisselvallige maker van Ester Kahn, Un conte de Noël, Tromperie en andere.

Arnaud Desplechin met Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani