Focus trakteert

5x dvd – Natural Light

1943. Ergens op het Oekraïense platteland speurt de Hongaarse korporaal Semetka aan de zijde van de nazi’s naar partizanen. Natuurlijk licht is er haast niet, angst hangt er des te meer in de lucht. Géén oorlogsspektakel, wel een benauwende trip over de banaliteit van het kwaad. Wij mogen 5 dvd’s weggeven van Natural Light van de Hongaarse regisseur Dénes Nagy.

5x blu-ray – The Northman

Bloederiger dan deze Vikingsaga van The Lighthouse-regisseur Robert Eggers wordt het cinefiele sérieux dit jaar niet meer. Een shakespeariaanse nachtmerrie, met oud-Engels klinkende dialogen, een hoge body count en in de hoofdrollen onder meer Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman en Ethan Hawke. Wij mogen 5 blu-rays weggeven van The Northman.

5x blu-ray – Ambulance

Transformers-regisseur Michael Bay doet het deze keer met een ziekenwagen – en nee, het is geen vermomde Autobot – waarin twee overvallers een verpleegster en een agent gijzelen. Wij mogen 5 blu-rays van Ambulance weggeven.

