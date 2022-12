Ernest & Célestine: op avontuur in Brabbelland***

Vertrouwd met Ernest en Célestine? De ongelikte, muzikale beer en de kunstzinnige, dappere muis zijn dikke vrienden in zowel de kinderboeken van de Belgische illustratrice Gabrielle Vincent (1929-2000) als in een Frans-Belgische animatiefilm die tien jaar geleden de harten van jong en oud verwarmde. Het trio regisseurs achter dat kleinood was niet betrokken bij deze tweede film die een tikje minder betovert, met spontane, zachte aquareltekeningen die iets minder verfijnd zijn. Je durft het amper hardop te zeggen want uiteindelijk is ook deze Ernest & Célestine een kerstgeschenk voor (groot)ouders die jonge kinderen op schoonheid, poëzie en tederheid willen trakteren in plaats van op de gebruikelijke drukte. De non-conformistische ode aan de vrijheid krijg je er gratis bij. Een kapotte viool leidt het duo namelijk naar Brabbelland. Zonen zijn er verplicht het beroep van hun vader over te nemen, dochters kunnen geen rechter worden en muziek is verboden. Je zou voor minder je haar afknippen.

Julien Chheng, Jean-Christophe Roger