Kid Cudi waant zich graag iemand die zich buiten onze atmosfeer bevindt. Daar wijzen albumtitels als Man on the Moon en Speedin’ Bullet 2 Heaven toch op. Zijn nieuwste plaat gaat Entergalactic heten, waarmee hij zijn buitenaardse atlas nog een pak dikker lijkt te maken. Hij pakt de promotie van het album ook ambitieuzer aan: Entergalactic is niet alleen een plaat, ook een door hemzelf bedachte Netflix-serie met zijn nieuwe muziek als soundtrack. Veel is er nog niet geweten over het plot van de animatiereeks, enkel dat we de hippe streetwear-artiest Jabari volgen nadat hij zijn nieuwe buurvrouw Meadow heeft ontmoet en voor zichzelf moet uitmaken of er ruimte is voor liefde in zijn leven. Meer tot de verbeelding sprekend is de stemmencast, met medemuzikanten als Ty Dolla Sign en 070 Shake, maar eveneens grote Hollywoodnamen als Timothée Chalamet, Vanessa Hudgens en Macaulay Culkin. Een aanrader voor zowel hiphopheads als animatiefans.

Vanaf vrijdag 30/9, Netflix