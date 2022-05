El Gran Movimiento***

Drie werkloze mijnwerkers komen aan in La Paz. Zeven dagen hebben ze gewandeld om in de Boliviaanse hoofdstad te protesteren tegen de sluiting van enkele mijnen. Ter plekke vergapen ze zich aan wat de stad te bieden heeft, van grote gebouwen tot kleine danscafés. Regisseur Kiro Russo stelt zijn observerende 16 mm-camera tijdens die inleiding langzaam scherp op de verfrommelde delen van de stad, plekken die even afgeleefd zijn als hun uitgeputte bezoekers. Ook de longen van mijnwerker Elder zijn afgeleefd.Op het ritme van zijn stokkende ademhaling vervelt dit realistische drama stilaan tot een psychedelische koortsdroom. Een echt scenario lijkt Russo daarbij niet te volgen. In zijn zelfverklaarde stadssymfonie – die meer wegheeft van een requiem – lijkt hij vooral de dood achterna te hollen. Als een bezetene raast de cineast van een dokter in een achterafstraatje naar een adembenemend bergdorpje waar een rokende sjamaan zijn kruidenpapjes bereidt, verruilt hij documentairefotografie voor surrealistische montages. Dat levert een bezwerende filmtrip op die richtingloos voelt, maar zich toch feilloos een weg naar de ultieme verlossing baant.

Kiro Russo met Max Bautista Uchasara, Julio César Ticona, Israel Hurtado