De titel is ironisch. Aan het hoofd van Básculas Blanco staat helemaal geen goede baas. De Spaanse kmo die industriële weegschalen produceert, wordt geleid door iemand die poseert als een goede baas. Hij beweert zijn werknemers als zijn kinderen te beschouwen en bemoeit zich verregaand met hun leven, maar heeft eigenlijk voortdurend zijn eigenbelang voor ogen en verleidt zijn knappe stagiaires. Omdat een beresterke, grijsharige Javier Bardem hem zo charmant en gewiekst neerzet, duurt het wel even voor je doorhebt hoe egocentrisch, manipulatief en paternalistisch de patrón wel is. Het komt regisseur-scenarist Fernando León de Aranoa geweldig goed uit. Hij kiest niet voor de frontale aanval, maar voor een zachte zedenkomedie die het onevenwicht tussen werkgever en werknemers fijntjes uit de doeken doet. Zes Goya’s en een recordaantal nominaties voor Spanjes nationale filmprijzen doen een uitzonderlijke film verhopen. Maar daar is de stijl te flets en de humor te stomp voor. Het tempo kon strakker en de personages iets minder eenzijdig. Zo gebalanceerd mogelijk uitgedrukt: een genietbare variant op Potiche van François Ozon die net iets teveel aan de oppervlakte blijft, maar de grote Bardem vrij spel geeft.

El buen patrón ** Fernando León de Aranoa met Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor