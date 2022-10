Dat de helft van electrodroneduo Fuck Buttons ooit bij het op stadionretorica vastgeroeste Editors zou gaan spelen? Zoals bij elk nieuw samengesteld gezin woedt de onwennigheid. Vooral omdat Benjamin John Power alias Blanck Mass de langste lijst met nieuwe huisregels aan de koelkast mag hangen. Editors danst vaak zielloos naar Powers doemerige industrial-electrorockpijpen, die overigens vaak als tweederangs Depeche Mode, New Order of Front 242 klinken. Enkel voorman Tom Smith houdt zich staande met een handvol aardige melodieën die de fans zullen geruststellen. Smiths doorgaans zo van drama en zondeval zwangere bariton verliest in Karma Climb veel kilo’s, en dat figuur staat hem wel. Een hit-and-missplaat.

Editors EBM electrorock PIAS

stream