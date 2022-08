Na de prideparade kan je in De Studio terecht voor een afterparty waarvoor twee van Antwerpens meest extravagante feestconcepten de handen in elkaar hebben geslagen: Drag Me to Hell brengt haar techno, goth en hardcore mee, Send in the Clowns zorgt voor de nodige drag excellence. Waarschuwing: met een T-shirt, jeans en sneakers ga je een beetje uit de toon vallen.

De Studio – Antwerpen 13/8