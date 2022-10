De Clotilda was op 12 juli 1860 het allerlaatste schip dat een lading Afrikaanse slaven afzette op de kusten van de Verenigde Staten. Een twijfelachtige eer, en bovendien illegaal: hoewel het nog vijf jaar zou duren voor de slavernij in het land of the free werd afgeschaft, was de trans-Atlantische handel in gratis werkvolk op dat moment al enige tijd verboden. De documentaire Descendant, die dit jaar op het Sundance-festival in de prijzen viel, focust minder op de misdaad, die het gevolg was van een weddenschap (‘Wedden dat ik nog slaven het land in krijg?’) van een rijke Zuiderling, dan op de menselijke veerkracht van de tot slaaf gemaakten. Nadat ze in 1865 waren vrijgekomen, stichtten ze de nederzetting Africatown, waar een deel van hun nakomelingen nog steeds woont, werkt en de herinnering in leven houdt. Muzikant, producer en bandleider Questlove (The Roots), die in 2017 ontdekte dat ook zijn voorouders met de Clotilda naar Amerika kwamen, treedt op als executive producer.

Vanaf vrijdag 21/10, Netflix