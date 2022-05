Het zegt u waarschijnlijk niets, maar in Engeland is de moord op Rachel Nickell haast even bekend als de zaak van de verdwenen kleuter Maddie McCann. De jonge vrouw was met haar zoontje van twee op wandel in een park in Wimbledon toen ze in de ochtend van 15 juli 1992 door een onbekende werd doodgestoken. In 2004 bleek uit DNA-onderzoek dat de voor andere feiten veroordeelde seriemoordenaar Robert Napper de moord had gepleegd, maar de zaak is vooral in het collectieve geheugen blijven hangen door de vervolging van Colin Stagg, een man die niks met de zaak te maken had. Het tweedelige tv-drama Deceit, dat alle kenmerken van het betere Britse misdaadwerk in zich draagt, focust op de discutabele onderzoekstechniek die tot zijn arrestatie leidde: een maandenlange undercoveroperatie waarin een vrouwelijke agente met Stagg aanpapte in de hoop hem een bekentenis te ontlokken. Zijn enige misdaad bleek erin te bestaan dat hij een eenzaat was die vaak met zijn hond ging wandelen in het park waar Nickell werd vermoord.

Vrijdag 3/6, 20.35, Eén