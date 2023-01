De weekenden – seizoen 3

Joris Hessels is naast acteur en presentator bovenal een welzijnswerker. Als tv-maker gaf hij programma’s zoals Radio Gaga, Gentbrugge en Taxi Joris (mee) een empathisch gezicht. Maar anders dan in de zorgsector kan hij, geholpen door de magie van montage, verbinding als format hanteren (en er in dorpszalen een gelijknamige lezing over houden, zo bleek de afgelopen jaren). Dat zal bij uitstek blijken uit het derde seizoen van De weekenden, waarin opnieuw acht mensen – ze heten Bouchra, Cis, Magali, Thomas, Marijke, Dana, Christoph en Musti – een scharnierjaar uit hun leven vangen met een hun toegestopte camera. Tweemaandelijks roept Hessels hen samen op een lieflijk lapje Ardennen, waar hij de totstandkoming van wederzijdse troost en steun stimuleert, vriendschap ziet opbloeien en – onbedoeld maar daarom niet minder onvermijdelijk – de kijker een krop in de keel zal bezorgen.

Dinsdag 17.01, Canvas, 21u20