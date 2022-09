‘Ik vecht niet tegen kanker. Ik vecht voor het leven’, liet Caroline Pauwels in Knack optekenen nadat ze in 2019 de diagnose maag- en slokdarmkanker had gekregen. Afgelopen zomer stierf de voormalige rector van de VUB op haar 58e. Haar overlijden kwam onverwacht, ook voor Canvas, dat volop bezig was aan een documentaire over en met Pauwels. Tijdens haar laatste jaar volgde een groep tv-makers haar doen en laten, van het noodgedwongen neerleggen van haar mandaat aan de VUB tot haar gastcuratorschap bij Theater aan Zee. De vier seizoenen van Caroline Pauwels werd een raak en intiem portret van een vrouw die ondanks alles positief in het leven bleef staan. Om het in haar eigen woorden te zeggen: ‘Ik vind het leven eigenlijk nogal plezierig en interessant.’

Maandag 26/9, Canvas, 21.20